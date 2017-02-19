تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصدار خطط جديدة لتوسيع دائرة فئات المهاجرين غير الشرعيين الذين سيشملهم الترحيل من الولايات المتحدة.
وأعدت وزارة الأمن الداخلي وفقاً لوكالة “رويترز” إرشادات جديدة لوكالات الهجرة تهدف لتسريع ترحيل المهاجرين، وذلك بالإسراع في رفض طلبات اللجوء، وعدم قبول طلبات من المتقدمين إلا في حالات محدودة يكون فيها المتقدم معرضاً للاضطهاد إذا أعيد لبلده.
من جهته، أوضح وكيل وزارة الأمن القومي الأمريكية جون كيلي أن إدارة ترامب بصدد إصدار صيغة جديدة لحظر السفر للولايات المتحدة، تسمح لحاملي البطاقات الخضراء والمسافرين الذين استقلوا الطائرات بالفعل، بالحق في الدخول لأمريكا.
يذكر أن محاولات ترامب لفرض حظر على اللاجئين والمهاجرين من 7 دول لأسباب أمنية توقفت بموجب أحكام قضائية صدرت بعد حدوث فوضى في نظام الهجرة وازدحام بالمطارات التي علق بها الكثير من اللاجئين.
وكان ترامب قد أصدر مؤخراً أمراً تنفيذياً يقضي بحظر دخول رعايا 7 دول تشمل إيران، والعراق، وليبيا، والسودان، إلى جانب اليمن، والصومال، وسوريا.
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