قال وزير الخارجية عادل الجبير، في كلمة المملكة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رجل أعمال يعمل على حل المشكلات، مضيفًا: “نتشارك مع ترامب وجهات النظر بشأن ضرورة تدمير داعش وخطورة طموح إيران على المنطقة”.
وأكد الجبير أن المملكة مستعدة للإسهام في حل المشكلات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، مضيفًا: “نتوقع دورًا كبيرًا للولايات المتحدة الفترة المقبلة، ونتعاون مع الإدارة الأمريكية الحالية تعاونًا وثيقًا”.
ونبه الجبير إلى أن إيران تتوسع في دعمها للإرهاب، مؤكدًا أن هذا العام سيشهد حل كثير من الأزمات؛ حيث إنها ليست دولة مواطنة، متهمًا إياها باستقبال قيادات القاعدة خلال الحرب الأمريكية على التنظيم، قائلًا: “وربما هناك صفقة بين إيران والقاعدة وداعش”.
ولفت الجبير إلى أن إيران هي المشكلة لا الحل في الملفين السوري واليمني، مطالبًا الإيرانيين بأن يفهموا أن طريقتهم غير مقبولة؛ لأن إيران تلعب دورًا مدمرًا في سوريا، معربًا عن أمله تغييرها سياساتها لإقامة علاقات بناءة معها..بحسب مزمز
وذكر الجبير: “الابن الأكبر لمؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ذهب ليعيش بأمان في إيران.. ونحن لم نبدأ الحرب في اليمن”، مشيرًا إلى أن إيران تواصل تهريب الصواريخ الباليستية إلى الحوثيين كي يقصفوا بها الأراضي السعودية، وهي تؤمن بأن الشيعة ينتمون إليها فقط.
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