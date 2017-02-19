من المقرر أن يتم تقديم موعد صرف رواتب موظفي الدولة إلى الخميس المقبل الموافق 26 جمادى الأولى، وذلك لأول مرة بعد تغيير موعد صرف الرواتب من 25 من كل شهر هجري الى الخامس من كل شهر من شهور الأبراج.
وبناء على ما أعلنت عنه مؤسسة النقد حول موعد صرف الرواتب بحيث يتم تقديمه إلى يوم الخميس إذا صادف موعد الصرف يوم الجمعة، ويؤخر الصرف إلى يوم الأحد إذا صادف يوم الصرف السبت فإن الصرف سيتم تقديمه هذا الشهر ..بحسب مزمز
حيث أن يوم الجمعة القادم يوافق يوم الخامس من برج الحوت فسيتم تقديم موعد الصرف يوم واحد ليصبح يوم الخميس 4 من برج الحوت.
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