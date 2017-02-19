مع هطول الأمطار الغزيرة على معظم المدن السعودية وتضرر بعض السيارات جراء هذه الأمطار، فإن البعض يجعل طريقة الحصول على تأمين من سركات التأمين.
لذلك في حال تضررت السيارة الخاصة بك بسبب الأمطار او الرياح او العواصف أوالكوارث الطبيعية بشكل عام ويوجد لديك تأمين على السيارة وتريد الحصول على تعويض أو إصلاح لسيارتك ماعليك إلا الذهاب إلى الدفاع المدني وإصدار تقرير بالحادثة موجه لشركة التأمين كما هو موضح في الصورة المرفقة بحسب موقع مشاهد.
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