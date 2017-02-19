أعلن مسؤول عسكري إيراني رفيع المستوى، السبت 18 فبراير أن الحرس الثوري سيجري مناورات عسكرية الاثنين المقبل، رغم تحذيرات الولايات المتحدة من ذلك.
وكتب العميد محمد باكبور الذي يقود القوات البرية في الحرس الثوري، على موقع الحرس الإلكتروني: “تبدأ مناورات الرسول الأعظم 11 الاثنين وستستمر ثلاثة أيام”.
وأضاف باكبور: “ستختبر في اليوم الأول صواريخ دقيقة حديثة في المنطقة الوسطى من البلاد”. ولم يفصح عن طراز الصواريخ التي ستختبر ولا عن مداها.
وذكر باكبور أن “طائرات بلا طيار ومروحيات” ستستخدم في المرحلة الثانية من المناورات.
وأجرت إيران في بداية الشهر الجاري مناورات عسكرية استخدمت خلالها صواريخ في أوج التوتر مع واشنطن. وفرضت واشنطن عقوبات جديدة على طهران قالت إنها تأتي ردا على إطلاق صاروخ باليستي أثار غضب الإدارة الأمريكية الجديدة”.
وهدد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس حينها إيران داعيا إلى عدم “اختبار عزم” الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب. ورفض المسؤولون الإيرانيون التهديدات مؤكدين أن إيران ستواصل جهودها لتعزيز قدراتها العسكرية وخصوصا الباليستية بحسب صحيفة الوئام.
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