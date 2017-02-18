كشف حساب المواطن عن أربع معلومات خاطئة تداولها المواطنون خلال الأيام الماضية بشأن صرف البدل للمستفيدين.
وأوضح حساب المواطن، أن المواطنين تداولوا شائعة الحد الأعلى للدخل وهو (٢١,١٦٠)، مبينًا عدم صحة هذا الرقم ومؤكدًا أن السياسات لم تُقر حتى الآن مقدار الحد الأعلى له، وفقًا لـ “سبق”.
ولفت حساب المواطن إلى شائعة أخرى تداولها المواطنون وتعاملوا معها كأنها معلومة مأخوذة من المصادر الرسمية لها، والتي تخص راتب الزوجة.
وقالت الشائعات أن راتب الزوجة يدخل في حساب الدخل للأسرة، كما تناول المواطنون شائعة أن المرأة تكون بصفة دائمة تابعة في التسجيل، والصحيح أنه يحق للمرأة التقديم كربة أسرة أو مستقلة متى ما انطبقت عليها شروط التسجيل.
ونوه حساب المواطن إلى شائعة أخرى مغلوطة حيث تقول الشائعة أن المواطن لا يستطيع التسجيل من كان حسابه البنكي موقفًا أو غير نشط، والصحيح أنه يستطيع التسجيل من كان حسابه البنكي موقف أو غير نشط ولكن يتعيّن عليه تنشيط الحساب البنكي ليتمكن من الحصول على البدل وقت الصرف.
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