كشف وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن جهات عليا تدخلت لوقف تفتت شركات عائلية لمنع تضرر الاقتصاد السعودي؛ كونها أصبحت “ماركات عالمية”، مبيناً أنه منذ تعيينه تسلم ملفات خمس شركات عائلية.
وقال القصبي، وفقاً لـ”عكاظ”، في كلمة له أمام لقاء مقعد التجار الذي عُقد الخميس الماضي بغرفة جدة بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال، إن الشركات تعاني مشكلات تتعلق بمنهجية الإدارة وأسلوب العمل وليست مشكلات مالية، وجاء تدخل الجهات العليا لتقديم الحلول، بتحويلها لشركات مساهمة مغلقة، أو بتقسيمها لعدة شركات.
وفي موضوع آخر، استبعد وزير التجارة الموافقة على المطالبة بضم جمعية حماية المستهلك إلى مظلّة وزارة التجارة، موضحاً أن “حماية المستهلك” يجب أن تظل مستقلة وحيادية، حيث إنها في جميع التجارب العالمية لا تتبع لوزارة التجارة.
كما كشف القصبي عن قرب إطلاق برنامج يخص صندوق الاستثمارات العامة، وقرب توقيع اتفاقية في تركيا تسمح للدول الإسلامية بتبادل 45 سلعة دون قيود.
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