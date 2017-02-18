تمكنت فرق من القناصة التابعة للقوات المسلحة السعودية وقيادة حرس الحدود بعسير ونجران أمس، من إحباط غرس نحو 300 لغم في مجاري السيول الواقعة على امتداد الشريط الحدودي، وتصب جميعها في ظهران الجنوب ونجران.
وأكدت مصادر أمنية أن المخطط نفذته مجموعة المتمردين الحوثيين والمخلوع علي صالح، بحسب “الوطن”.
وحاولت مجموعة المتمردين وعلي صالح قتل عشرات الأبرياء من خلال استغلالهم الأمطار والسيول، التي تنقل تلك الألغام شديدة الانفجار إلى داخل الأراضي السعودية، إلا أن فرق القناصة استطاعت التخلص من 45 متمردًا قبل تمكنهم من تنفيذ المخطط.
وأشارت المصادر إلى الغطاء الجوي الذي قامت به مقاتلات التحالف العربي من نوع f15 على امتداد الشريط الحدودي، لمساعدة فرق القناصة على إتمام مهمتهم بنجاح.
وتمكنت مقاتلات التحالف من تدمير 4 منصات متحركة لصواريخ الكاتيوشا في مناطق أبواب الحديد وآل الزماح ومحديدة وآل قراد، كانت تستهدف مدينة ظهران الجنوب.
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