أثار وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, لدولة قطر بأنها “صديق اليوم الأسود” اهتمام وسائل الاعلام التركية, التي إنبرت في عناوينها لذكر هذه الجملة التي أطلقها أردوغان خلال زيارته للدوحة ولقاءه الأمير تميم بن حمد.
ووفقا لصحيفة وطن أشارت وسائل الإعلام إلى أن العبارة اعتراف كبير من قائد الدولة بـ”موقف قطر المشرف” إبان أحداث الإنقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا.
وخلال الكلمة الثنائية التي جمعت أردوغان بأمير دولة قطر الشيخ تميم الأربعاء 17 فبراير ذكّر الرئيس التركي وسائل الإعلام بليلة الانقلاب، مؤكداً على أنه لن ينسى الدعم الذي تلقاه من قطر خلال المحاولة الإنقلابية أو بعدها.
وقال أردوغان “ودية قطر في ذلك اليوم أظهرت أنها صديق لليوم الأسود، كما أنني أؤمن أن المشاريع المشتركة بين بلدينا ستساهم في تعزيز الاستقرار والأمن بالمنطقة”.
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