أبدى وزير الخارجية عادل الجبير، تفاؤله بشأن إمكانية تخطي التحديات في المنطقة، وذلك عقب لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، مضيفًا أن المملكة تتطلع للعمل مع إدارة الرئيس دونالد ترامب حول تلك القضايا.
يُذكر أن “تيلرسون” بدأ اليوم خطواته الأولى في الدبلوماسية من ألمانيا، بمشاركته في اجتماع وزاري لمجموعة العشرين، حيث يأمل شركاؤه أن يوضّح لهم ما يعنيه شعار “أمريكا أولاً” بالنسبة لباقي العالم.
ويأتي هذا الاجتماع لوزراء خارجية مجموعة العشرين الذي يبدأ اليوم ويستمر يومين، في مرحلة سياسية دبلوماسية مهمة، يتوجه فيها عدد من كبار مسؤولي إدارة دونالد ترامب إلى أوروبا؛ سعياً لطمأنة الحلفاء القلقين إزاء رسائل الرئيس المتناقضة في غالب الأحيان..بحسب مزمز
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