كشفت تسجيلات صوتية رصدتها سفن حربية مصرية بالبحر الأحمر، قيام الانقلابيين الحوثيين بالسطو على سفن المساعدات الإغاثية واحتجاز طواقمها.
ووفق ما بثته “إخبارية الحدث”؛ فبرغم الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيون؛ فإن ميليشيات الحوثي تُواصل منع سفن الإغاثة من إيصال المساعدات للمحتاجين؛ فمعلومات سابقة أكدتها تسجيلات صوتية، ورصدتها سفن حربية مصرية، تؤكد احتجاز الحوثيين لعشرات سفن المساعدات واحتجاز طواقمها.
وأضاف: تردّي الوضع الإنساني يستمر في اليمن مع تأثيره على ملايين اليمنيين؛ برغم وجود عشرات السفن الإغاثية المُحمّلة بمواد طبية وغذائية على الساحل اليمني، وهناك 34 سفينة إغاثية رَفَض الحوثيون دخولها ميناء الحديدة، حسب اللواء الركن أحمد عسيري..بحسب مزمز
وهناك سفن دخلت الميناء؛ لكن سيطر عليها الحوثيون، ورفضوا مغادرتها، ومصير أطقمها مجهول. وكانت السفن تنقل مساعدات غذائية دولية ضمنها مساعدات أرسلتها السعودية.
المعلومات السابقة كشفت عنها وأكدتها تسجيلات صوتية من سفن حربية مصرية في البحر الأحمر، وبحسب الأمم المتحدة فإن نحو 19 مليون يمني يعيشون في أوضاع إنسانية سيئة؛ منهم 9 ملايين و600 ألف طفل.