قضت محكمة التمييز الكويتية اليوم الخميس بحبس المغرد «ع،ع» 4 سنوات بتهمة الاساءة للسعودية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
كما قضت المحكمة بحبس كابتن طيار «أ،ع» لمدة 3 سنوات في ذات التهمة، وبالتالي انتهت درجات التقاضي ولامجال للطعن في الاحكام النهائية وفقا لموقع الوئام.
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