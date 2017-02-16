كشفت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، تفاصيل محاولة انضمام سعودي وزوجته وشقيقته لتنظيم “داعش” الإرهابي، حيث ألقي القبض عليهم قبل التوجه للمشاركة في القتال بصفوف التنظيم وفقا لموقع العربية.
ووفقًا لاتهامات المحكمة، فإن السعودي، أغرى زوجته باقتراض تمويل بنكي، وكان هدفه هو السفر إلى تركيا ومنها إلى سوريا للمشاركة في العمليات القتالية التي يقوم بها التنظيم هناك، غير أن المحكمة أخلت سبيلهم جميعًا.
ووجهت المحكمة إلى المتهم وزوجته وشقيقته، عدة تهم أهمها تمويل “تنظيم إرهابي والمشاركة في أعماله، والتغرير بالأطفال وتضليلهم وشروعهم في إدخالهم لمناطق الصراع لاستخدامهم في الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة وتعريض حياتهم للخطر”.
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