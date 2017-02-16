كشفت مصادر أمنية، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مقيم من الجنسية البرماوية (٢٤ عاماً)، بحي كدي بمكة المكرمة، على أيدي ثلاثة من أصدقائه من نفس الجنسية أمس “الأربعاء”.
وأوضحت المصادر وفقا لـ”سبق” أن الجناة الذين بلغت أعمارهم (١٥ عاماً و١٩ عاماً و٢١ عاماً)، تم إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، واعترفوا بجريمتهم خلال التحقيقات الأولية.
وأشارت إلى أن الجناة الثلاثة، اجتمعوا مع المجني عليه بمنطقة جبلية بحي كدي لتعاطي المخدرات، ونشب خلاف بينهم تطور إلى اشتباك بالأيدي، فقاموا بالاعتداء عليه بحجر على رأسه ولقي مصرعه.
وأكد أحد شهود العيان بالمنطقة رؤيته للمجني عليه مضرجاً بدمائه يصارع الموت، وبجواره المعتدون الثلاثة، وبالتوجه إليهم تمكن أحدهم من الفرار، وهو من قام بضربه بالحجر، لافتاً إلى تمكنه بمساعدة آخرين من التحفظ على الجانيَيْن الآخرَيْن، وإبلاغ مركز العمليات الأمني.
ولفت إلى أن الجناة والمجني عليه جاءوا من حي مجاور، حيث إن هذه المنطقة جبلية وتعد ملاذاً لمتعاطي المخدرات بين الفينة والأخرى؛ وذلك لبُعدها عن الأنظار، مطالبين بتكثيف الوجود الأمني.