زف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي بشرى سارة للجماهير الاتحادية عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” عن قضية النقاط المحسومة من رصيد النادي وأنها في طريقها للعودة خلال الأيام القادمة، وفقاً لموقع يورو سبورت.
وقال الصرامي في تغريدته: ” خاص جداً. المادة 26/55.. من لائحة الFIFA.. ظروف قاهرة.. تعيد نقاط الإتحاد.. الإعلان النهائي الأسبوع المقبل، المصدر. المحامي خوان_كرسبو.
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