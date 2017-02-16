بادر عدد من المعلمات في ابتدائية البوطة بمحافظة سراة عبيدة لتسديد مديونية حارس المدرسة والتي بلغت 45 ألف ريال للإفراج عنه، عقب احتجازه لمدة يوم واحد بقسم شرطة المحافظة، بسبب الديون.
وبين حارس المدرسة ويدعى يحيى القحطاني وفقا ل “الوطن”، أن المعلمات جمعن مبلغ مديونيته بعد أن علمن بخبر توقيفه وإيداعه قسم الشرطة لحين تسديد 45 ألف ريال، منوها إلى أنهن ساهمن في عودته مرة أخرى لزوجته وأبنائه التسعة.
بدورها أوضحت قائدة المدرسة زهبة آل ناجي، أن المعلمات بالمدرسة تواصلن مع الجهات الأمنية، عقب علمهن بخبر توقيف الحارس وقمن بجمع مديونيته حينما تأكدن من الأمر، لافتة إلى أنهن تيقن من أهالي قريته بطبيعة تلك المديونية التي تراكمت نتيجة قيامه ببناء منزله.
ولفتت إلى أن المعلمات أرسلن المبلغ الذي تم جمعه مع زوج إحداهن إلى الجهات الأمنية لتسديده والإفراج عنه في نفس اليوم.
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