أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عن وفاة شخصين وفقد اثنين آخرين؛ جراء هطول الأمطار وجريان الأودية في مختلف مناطق المملكة خلال اليومين الماضيين.
وذكرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أن رجال الدفاع المدني باشروا (١٠٥٨) بلاغاً، كما أنقذوا (٣٢٢) شخصاً، فيما خلَّصوا (٢٨٤) مركبة؛ جراء هطول الأمطار وجريان الأودية في مختلف مناطق المملكة، مشيرة إلى أن رجال الدفاع المدني قاموا بإخلاء وإيواء (١٧) شخصاً، و(٧) أُسر جراء هطول الأمطار الغزيرة بمنطقة الرياض بحسب صحيفة تواصل.
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