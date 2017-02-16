نجا عددٌ من أعضاء هيئة بيشة وعددٌ من مراجعي الهيئة، إثر سقوط البلاط الخارجي لمبنى الهيئة بالمخطط، وتهشم الزجاج الخارجي للمبنى، فيما تعرضت إحدى المركبات للأضرار نتيجة سقوط البلاط عليها، بسبب تهالكه، حيث لم يصمد بعد الأمطار الأخيرة على المحافظة، على الرغم من أن المبنى حديث، ولم يمضِ على إنشائه سبع سنوات..بحسب مزمز
حيث تفاجأ مراجعو هيئة بيشة اليوم، بانتشار البلاط الخارجي في الفناء الخارجي للمبنى، وتعرض الزجاج الخارجي للمبنى للتهشيم، وسط استغرابهم على تهالكه؛ إذ لم يمضِ على إنشائه أكثر من 7 سنوات، داعيًا الجهات المعنية إلى فتح تحقيق حول عدم جودة العمل الخارجي للمبنى، وإيجاد حلول سريعة، ومعالجة الوضع قبل أن يحدث أي مكروه لأحد.