وزعت جوائز أفضل الصور الصحافية العالمية لعام 2017. وشارك في النسخة الستين من المسابقة 80 ألفا و408 صور التقطها 5 آلاف و34 مصورا من 125 بلدا عبر العالم.
1- اغتيال السفير الروسي في أنقرة:
وقد فازت الصورة بالمركز الأول في فئة “الأخبار الفورية”. ويظهر في الصورة الشرطي مولود ميرت ألطنطاش الذي اغتال السفير الروسي أندريه كارلوف وهو يرفع سبابته اليسرى إلى الأعلى ويمسك بيده اليمنى مسدسه وهو مصوب نحو الأسفل بينما السفير ممدد بالقرب منه بعد أن أصابه برصاصات قاتلة. وقد التقطت الصورة من قبل برهان أوزبيليكي مصور وكالة أنباء “أسوشيتد برس” في أنقرة.
2- الشرطة تفتش شارعا تحت ضوء خافت:
وقد فازت بالمركز الأول في فئة “الأخبار العامة” لقطة يظهر فيها أفراد من الشرطة وهم يقومون بالتفتيش في شارع في العاصمة الفلبينية مانيلا حيث قتل رجل على يد مسلحين مجهولين. ويشاهد في الصورة القتيل وهو ممدد على الأرض. الصورة التقطها دانييل برهولاك من وكالة أنباء “أسوشيتد برس” في مانيلا.
3- طفل يبكي والده:
نالت المركز الثاني في فئة “الأخبار العامة” صورة يظهر فيها طفل عراقي وهو يتشبث بجثة والده الذي قتله تنظيم “داعش” الإرهابي بعد وصوله إلى مستشفى ميداني في أطراف مدينة الموصل في العراق. اللقطة للمصور سيرغي بونوماريف من صحيفة “يويورك تايمز”.
4- لاجئان يغرقان في البحر:
وقد فازت بالمركز الثالث في فئة “الأخبار الفورية” لقطة يظهر فيها لاجئان افريقيان وهما يقاومان في الماء خلال عملية إنقاذ في البحر الأبيض المتوسط. اللقطة للمصور ماثيو ويلكوكس من وكالة أنباء “أسوشيتد برس”.
5- سجن مكتظ:
نالت المركز الثالث في فئة “الأخبار العامة” لقطة يظهر فيها سجن مكتظ بالسجناء بمدينة كويزون في الفلبين. الصورة التقطها المصور نويل سليس من وكالة “فرانس برس”.
6- مناضلة تسلم نفسها للشرطة:
وفازت بالمركز الأول في فئة “القضايا المعاصرة” لقطة تظهر فيها المناضلة ليشيا إيفانز وهي تمد يديها للشرطة كي يعتقلوها خلال احتجاج على عنف الشرطة في ولاية لويزيانا الأميركية. الصورة التقطها المصور جوناثان باشمان من وكالة رويترز.
7- صالون حلاقة:
وفازت بالمركز الأول في فئة “الحياة اليومية” لقطة يظهر فيها صالون حلاقة في هافانا القديمة في كوبا. اللقطة صورها المصور توماس مونيتا من صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
8- سلحفاة بحرية عالقة في شباك:
وفازت بالمركز الأول في فئة “الطبيعة” لقطة تظهر فيها سلحفاة بحرية عالقة في شبكة صيد وهي تسبح في شواطئ جزيرة تنريفي الواقعة ضمن أرخبيل الكناري في اسبانيا الواقع في المحيط الأطلسي. الصورة للمصور فرانسيس بريز من الوكالة الأوروبية للصور الصحافية (EPA).
9- فهد بري يتجول:
وفازت بالمركز الثاني في فئة “الطبيعة” لقطة يظهر فيها فهد بري وهو يتجول عبر حديقة سنجاي غاندي الوطنية زهي منظقة محمية في مومباي في الهند. الصورة بعدسة المصور نايان خانولكار من الوكالة الأوروبية للصور الصحافية (EPA).
10- طفل يعبر عن فرحته:
وفازت بالمركز الأول في فئة “الرياضة” لقطة يظهر فيها لاعب شطرنج طفل وهو يعبر عن فرحته خلال مباراة في جمهورية التشيك. اللقطة بعدسة المصور مايكل هانك من وكالة أنباء “أسوشيتد برس”.