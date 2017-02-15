أظهرت لقطات نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لحظةَ تفجير انتحاري من عناصر تنظيم “داعش” نفسه، خلال حصار قوات “سوريا الديمقراطية”، أحد المنازل في مدينة الرقة السورية.
وفي الفيديو يبدو واضحاً جنود “سوريا الديموقراطية” متمترسين خلف مركبة عسكرية مصفحة، خلال حصار المنزل.. وفجأة يظهر انتحاري “داعش” ليقوم بتفجير نفسه؛ غير أنه لم يكن قريباً بما فيه الكفاية من الجنود لإصابة أو قتل أحدهم..بحسب مزمز
وأعلنت قوات “سوريا الديمقراطية” عن مقتل 124 مسلحاً من تنظيم داعش، وأسْر تسعة عناصر أخرى، منذ بداية المرحلة الثالثة من عملية “غضب الفرات”، وهي الحملة المدعومة من قوات التحالف الدولية، التي انطلقت لاستعادة مدينة الرقة السورية وريفها، بالإضافة إلى السيطرة على 98 قرية ومزرعة محيطة بالمدينة.