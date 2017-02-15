أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن بحرية المملكة العربية السعودية، ستكون ضمن المستفيدين من صفقة الأسلحة الجديدة التي منحتها الوزارة لشركة “بوينج”، مشيرة إلى أنها ستحصل بموجب ذلك العقد على قطع غيار جديدة لنظام الصواريخ المضادة للسفن المعروف باسم “هاربون”.
وذكرت وكالة “سبوتنك” الروسية (15 فبراير 2017) أن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت أنها منحت شركة بوينج عقدًا دفاعيًّا جديدًا، بلغت قيمته 12,3 مليون دولار، تقوم الشركة الأمريكية بموجبه بمنح البحرية الأمريكية وكذا القوات البحرية لتسع دول حليفة للولايات المتحدة، قطع غيار جديدة لنظام الصواريخ المضادة للسفن المعروف باسم “هاربون”.
ووفقا لموقع عاجل أوضحت الوكالة أن هذه الدول التسع هي: المملكة العربية السعودية، وأستراليا، وكندا، واليابان، وماليزيا، وتركيا، والهند، وتايوان، وتايلاند، وهي الدول الوحيدة التي تمتلك هذا النظام الصاروخي الأمريكي الخاص بالسفن.
ونقلت الوكالة عن الشركة الأمريكية قولها في بيان أصدرته، الاثنين (13 فبراير 2017): “لقد فاز فرع شركة بوينج بمدينة سان لويز التابعة لولاية ميسوري بعقد دفاعي بلغت قيمته 12,3 بليون دولار.. وستقوم وزارة الدفاع بموجب هذا العقد بشراء عدد من قطع الغيار اللازمة لدعم نظام “هاربون” الدفاعي وصواريخ صد الهجوم الخاص به للقوات البحرية”.
وأكدت الوكالة أن الولايات المتحدة قامت ببيع الصواريخ الخاصة بنظام “هاربون” الدفاعي البحري للدول التسع بموجب برنامج المبيعات العسكرية الخارجية.
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