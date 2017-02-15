قبضت شرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة هروب، على لصين قاما بالسطو على منزل امرأة مسنة أثناء غيابها وسرقة 257 ألف ريال منه، وقاما بإخفائه ودفنه في منطقة مهجورة.
وتفصلا: “قالت شرطة جازان في بيان لها، إنه ورد بلاغ لمركز شرطة محافظة هروب من قبل امرأة مفاده أنه عقب خروجها من المنزل اقتحم مجهولون منزلها وقاموا بسرقة أكثر من 257 ألف ريال منه، مبينة بأن المبلغ هو محصول عملها بأحد المقاصف المدرسية وجزء أكبر منه يخص جمعية لمجموعة من المعلمات وتحتفظ به في منزلها، مؤكدة بأنها لا تتهم أحداً في ذلك ما ضاعف غموض القضية”.
ووفقا لصحيفة الرياض أوضحت أن رجال الضبط الجنائي انتقلوا لمسرح الحادثة واتخذوا كافة إجراءات المعاينة والاستدلال ورفع البصمات من الموقع، والقيام بإجراءات بحثية مكثفة لجمع أكبر قدر من المعلومات والعمل على فحص أسلوب اﻹجرامي الذي انتهجه الجناة، وأنه جرى رصد عدد من المشبوهين، وتوالت الجهود إلى القبض على شخصين من العمالة بعد أن تركز الاتهام عليهما، وتم إخضاعهما للتحقيق ما أسفر عن اعترافهما بما نسب إليهما ودلوا على المال المسروق في منطقة مهجورة ليتم الانتقال واستخراجه كاملاً.