كشف تقرير خبري نشرته صحيفة “الحياة” عن تطبيق المملكة لرسوم ضريبية جديدة خلال العامين الحالي والمقبل في القطاعات الخدميه والعقاريه.
وأوضح التقرير أن هذه الضرائب تضاف إلى سلسلة رسوم فرضتها وزارة المال خلال العام 2016، وشملت المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأكد التقرير أن فرض الضرائب الجديدة في سبيل تنويع مصادر الدخل وزيادة العائدات غير النفطية للدولة، ودعم القطاعات الاقتصادية التي يتواجد فيها أعداد قليلة من العمالة السعودية.
وأشار التقرير إلى أبرز الرسوم التي فرضت في 2016، والتي كان منها رسوم تأشيرات الجوازات، ورسوم أخرى فرضت على العمالة الوفدة والمرافقين لهم من الذين هم فوق سن 18 سنة، وفق برنامج “المقابل المالي”، ويجري تطبيقه بدءاً من النصف الثاني من العام الحالي.
ولفت التقرير إلى تعديل رسوم “الطيران المدني” وزيادة رسوم بعض المخالفات المرورية، من بينها فرض غرامات على ممارسي “التفحيط” بالمركبات.
ونوه التقرير إلى سابق التصريحات التي أدلى بها وزير المالية، محمد الجدعان، بشأن فرض المقيم رسوم مالية بسيطة على المرافقين لهم، واستثناء بعض الجنسيات من دفعها على رأسهم اليمنيون والسوريون.
يشار إلى فرض المملكة 300 ريال رسوماً مرورية على المركبات التي تمر عبر أراضي المملكة إلى الدول المجاورة، و50 على المغادر عبر موانئ السعودية.
والجدير بالذكر أن عام 2016 شهد بدء استيفاء رسم سنوي على الأراضي “البيضاء” بنسبة 2.5 في المئة وتخصصيها لمشاريع الإسكان.
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