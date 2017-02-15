تجاهل عدد من مكاتب الاستقدام تعليمات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتحديد أسعار خاصة بالاستقدام عن طريق موقع مساند، ورفعت الأسعار أكثر من نصف القيمة من خلال الاتفاق مع العميل في العقد.
ووفقا لـ«الرياض» قامت عدة مكاتب برفع سعر استقدام العاملة البنغلاديشية من سبعة آلاف ريال إلى 13 ألف ريال، مبررة ذلك إلى ارتفاع تكاليف الاستقدام من الدول المصدرة، لكنها في الوقت نفسه تخشى من ذكر ذلك على موقعها في مساند، خشية عقوبات وزارة العمل، إضافة إلى مماطلتها في المدة المقررة للاستقدام.
وأكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول، أن اختلاف أسعار الاستقدام الموجودة في المكاتب عما هو موجود على موقع مساند سببه ارتفاع أسعار تكاليف الاستقدام من بنغلاديش للعمالة المنزلية، وخصوصاً من المكاتب البنغلاديشية، مشيراً إلى أن السماسرة في بنغلاديش هم من يرفعون الأسعار بشكل كبير على مكاتب الاستقدام بالمملكة.
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