سادت حالة من الغضب بين الخريجات الباحثات عن عمل بمحافظة صبيا، وذلك بعد إعلان مكتب تعليم محافظة العيدابي التابع لتعليم صبيا عن حاجته لخريجات يعملن كمعلمات متطوعات دون مقابل.
وبرر الناطق الإعلامي لتعليم صبيا علي خواجي، وفقا لـ” سبق”، إعلان تعليم العيدابي عن حاجته لتوظيف معلمات متطوعات دون مقابل ودون الالتزام بتعيينهن مستقبلاً، بحاجة المكتب لسد النقص في المعلمات بمدارسه، ولمساعدة الخريجات لشغل أوقات فراغهن، ومنحهن شهادات خبرة، فيما وصف عدد من الخريجات الإعلان بالمستفز.
يذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى كان قد أعلن مؤخراً، عن فائض في أعداد المعلمين والمعلمات في المملكة، مؤكداً أن الأمر يتطلب إعادة هيكلة شاملة لكليات التربية.
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