دفعت رغبة رجل “خمسيني” في الزواج بأجنبية إلى تزوير تقرير طبي يدعي فيه مرض زوجته المزمن، وذلك للحصول على موافقة الجهات المختصَّة لزواجه من الخارج.
وقضت محكمة ينبع بتوبيخ المواطن، الذي يعمل مدرسًا، وذلك بعدما واجهته بما تضمَّنته لائحة الدعوى من اتِهامات ضده شملت التستر على واقعة تزوير، وفقًا لـ “المدينة”.
وأوضحت المدوّنة القضائيّة لوزارة العدل، أن المواطن (متزوج من سعوديتين) ادعى أن زوجته الأولى مصابة بأمراض مزمنة، ومتعددة، ولكنه تم اكتشاف كذب ادعائه في التقرير الطبي المزور الذي قدمه.
ولفتت المدونة إلى ما أقر به المواطن من احتياجه إلى الزواج بزوجة ثالثة، مشيرًا إلى أنه لم يكن يستطيع أن يتزوج بسعودية، لظروف خاصة به، وأنه تقدم إلى وزارة الداخليَّة لطلب الإذن له بالزواج من أجنبية.
وتابعت المدونة اعترافات المواطن الذي قال: “ذهبت بعدها إلى الرياض، واتفقت مع معقب لمتابعة الأمر، وأخبرني أنه يلزم للموافقة وجود ما يثبت أن زوجتي تعاني من مرض، أو تمر بظروف صحية فأخبرته أنَها فعلاً تعاني من بعض الأمراض، فقال لي إنه وضع ورقة تفيد بذلك”.
وأكد المواطن بحسب ما ذكرته المدونة أنه لم يكن يعلم بمحتوى الورقة التي أعطاها له المعقب، معقبًا: “لو علمت أن القضية قضية تزوير لما وافقت على فعله”.
والتمس الخمسيني من المحكمة الرفق في الحكم عليه قائلًا: “أنا رجل ذو عيال، وأعول أطفالاً وبنات تجاوز عددهم العشرة أشخاص، وأنا معلِّم، ودخلي محدود، وأخشى أن أفقدَ وظيفتي، وتضيع أسرتي الكبيرة” ما دفع المحكمة إلى الاكتفاء بتوبيخه.
- صفقة قطع غيار صواريخ أمريكية في الطريق للمملكة
- الأرصاد تصدر بيانا توضيحياً حول اتهامها بالتقصير في التنبيه عن أمطار أبها
- تعليم صبيا يدعو الخريجات للعمل مجانا بحجة إشغال وقتهن ولسد العجز!
- عضو كبار العلماء: تصريحي حول فلاتر سناب شات فُهِمَ بشكل غير صحيح
- “الهيئة العامة للأرصاد”: غزارة الأمطار ستكون في معدلاتها الأعلى اليوم بالرياض وعسير
- تعليم الشرقية يعلن تعليق الدراسة بالمدارس وكافة القطاعات التعليمية
- كشف تفاصيل جديدة بحساب المواطن تتعلق باستفادة المقيمين بالخارج من البرنامج
- المرور: عدم وجود التأمين أو الفحص الدوري على المركبة يعد مخالفة
- فيديو وصور: الضباب الكثيف يغطي سماء الباحة.. وتعليق الدراسة بالمدارس والكليات
- العمل تضع شرطاً لترقية الموظف.. تعرف عليه!