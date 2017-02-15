قال عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي، إن تصريحه الذي اعتبر فيه استخدام “فلاتر” تطبيق “سناب شات” تغييراً لخلقة الله فُهم بشكل غير صحيح.
وأوضح وفقا لصحيفة “عكاظ”، أنه لم يقصد الاستخدام العادي للتطبيق، وإنما تسخيره لتغيير خلق الله، وتشويه الصورة التي خُلق الإنسان عليها.
وكان الدكتور التركي قد أطلق تصريحا أثار الجدل وتم تداوله بشكل واسع، دعا فيه إلى تجنب استخدام فلاتر تطبيق “سناب شات” واصفًا ذلك الفعل بأنه تغيير لخلقة الله، مؤكداً أنه لا يجوز للإنسان أن يجعل من نفسه ووجهه مثاراً للسخرية واستهزاء الآخرين.
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