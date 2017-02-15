أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني استمرار الحالة المطرية إلى يوم الجمعة على الرياض وعسير والشرقية والمناطق الشمالية.
وقال أمس: تستمر الأمطار في غزارتها اليوم الأربعاء على منطقة عسير والرياض وخصوصًا المناطق الجنوبية والأطراف الشمالية للعاصمة، منبهًا إلى دخول كتلة هوائية باردة من مساء اليوم الأربعاء تؤدي إلى انخفاض معدلات الحرارة على كل مناطق المملكة، وقد تسجل درجتين تحت الصفر على المناطق الشمالية.
ولفت إلى أن الموجة المطرية ستبدأ بالانحسار التدريجي وتتحول من أمطار عزيزة إلى أمطار متوسطة بدءًا من يوم غدٍ الخميس..بحسب وصف
وكشف “القحطاني” أن كمية الأمطار التي هطلت على منطقة عسير منذ صباح أمس 900 ملم وفِي الرياض سجلت كمية الأمطار ما بين 10-15 ملم داعيًا الجميع لأخذ الحيطة واتباع تعليمات إرشادات السلامة من الجهات المعنية.