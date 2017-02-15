اتهم مالك الغزال المختفية قبل أسبوع ، باختطاف غزاله من قبل إمام مسجد. وأشار إلى أن أكثر من تأثّر بموت الغزال ابنته ديما “ذات الـ 7 أعوام”، حيث كانت تلازم الغزال طيلة يومها منذ 3 أعوام.
وأعلن سعود الفغم بحسب موقع المواطن بأنه متنازل عن حقه بعدما علم أن الذي قام باختطاف غزاله إمام مسجد، موضحاً أن قصة الغزال بدأت قبل أسبوع حينما اختفى عن الأنظار بعد خروجه من المنزل الذي كان بابه مفتوحًا في ذلك الوقت، وبعد قرابة 10 أيام، شاهدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع اختطاف الغزال بعد إطلاق النار عليه، ومن ثمّ، سلخه وأكله!!