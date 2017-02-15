أصدرت غرفة فض المنازعات اليوم الثلاثاء حكم تلزم فيه إدارة الاتحاد بدفع 195 ألف ريال لصالح شركة نجوم الرياضة الناشطة في مجال وكالة اللاعبين.
وقد وقع الاتحاد عقدا مع اللاعب ماجد الخيبري لسد العجز الفني في مركز الظهير الأيسر، دون الرجوع إليها بوصفها الوكيل الرسمي له ، وفقاً لموقع يورو سبورت.
وقد استعان الاتحاد في مطلع الموسم الماضي باللاعب ماجد الخيبري قادما من نادي نجران ،ولكن تذبذب مستوى اللاعب وكثرة إصاباته دفع المدير الفني لفريق الاتحاد المدرب التشيلي سييرا لتجاهل اللاعب .
وجدير بالذكر ان مشاركات اللاعب مع الفريق لا تتعدى 87 دقيقة من أول الموسم ، وبذلك تكن الغرامة الواقعة على النادي تعادل مبلغ 2422 ريال للدقيقة الواحدة التي شارك فيها اللاعب.
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