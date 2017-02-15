لقت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية الدراسة يوم غدٍ الأربعاء بناء على تحذيرات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
وقال المتحدث الإعلامي بتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، صدر قرار الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية بتعليق الدراسة غدا الأربعاء في جميع مدارس التعليم العام للبنين والبنات بجميع القطاعات التابعة لتعليم الشرقية، وكذلك مراكز محو الأمية والمدارس الليلية.
وأضاف أن التعليق جاء بناء على تحذيرات وردت من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تتوقع باستمرار هطول أمطار غزيرة على المنطقة .
وبحسب صحيفة الرياض أوصى المتحدث الإعلامي بضرورة اتباع توجيهات وتعليمات الدفاع المدني وتوخي الحذر عند حدوث مثل هذه الحالة الجوية، سائلا الله – تعالى – للجميع السلامة، وأن تكون أمطار خير وبركة يعم نفعها على البلاد.
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