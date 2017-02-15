طالب مواطنون بمحاسبة المسئولين بمديرية تعليم عسير بعدما رفضت المديرية أمس تعليق الدراسة بمدن المنطقة مما عرض حياة الطلاب للخطر على حد وصفهم.
ودشن مغردون هاشتاق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر
#مسآلة_مدير_تعليم_عسير_مطلب حملوا فيه مدير تعليم عسير مسئولية احتجاز حافلات الطلاب وفقدان طالب بالمرحلة المتوسطة والعثور على جئة آخر متوفيًا الناتجة عن الأمطار الغزيرة والتي وصفت بالتاريخية بمنطقة عسير.
في سياق متصل غرد والد الطفل المتوفي جراء سيول أبها في الهاشتاق قائلا: ” ابني
#نواف_محمد_مداوي_الاحمري ذهبت اليوم شهيداً وتركتنا بين مسؤل فاسد في المشاريع ومسؤل جبان في التعليم #أمطار_عسير_التاريخية “..بحسب مزمز
وكان الدفاع المدني قد عثر منذ قليل على الطفل المفقود في سيل بمدينة أبها بعد أن شاهده أحد المواطنين بالقرب من إحدى العبارات القريبة من موقع انجرافه.
يشار إلى أنه بعد وصول الهاشتاق تريند أعلنت وجه مدير تعليم منطقة عسير جلوي بن محمد آل كركمان، بتعليق الدراسة غدًا الأربعاء في مدارس التعليم العام بالمنطقة؛ بسبب تقلبات الأحوال الجوية.
ابني #نواف_محمد_مداوي_الاحمري
ذهبت اليوم شهيداً وتركتنا بين مسؤل فاسد في المشاريع ومسؤل جبان في التعليم
#أمطار_عسير_التاريخية
وفاة الطالب #نواف_محمد_مداوي_الاحمري غريقا في المنسك
طالب بمدرسة الرشيد المتوسطة رحمه الله وجعله فى ذمة كل مسؤل فاسد
#أمطار_عسير_التاريخية