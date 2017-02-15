قالت وزارة الداخلية البحرينية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر بأنه وقع تفجير إرهابي في سترة ، وأسفر عن إصابة “زوج وزوجته” بإصابات بسيطة ، تصادف مرورهما بالموقع. وأضافت بأن الجهات المختصة تباشر إجراءاتها.
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