أثارت صورة متداولة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر لجندي في الجيش السعودي إعجاب وإشادة المغردين الذين عبروا عن فخرهم بالقوات المسلحة السعودية ومنسوبيها..بحسب مزمز
وأظهرت الصورة التي انقسمت جزئين للمقارنة بجندي في الجيش السعودي وهو في سن الشباب أثناء مشاركته في حرب عاصفة الصحراء عام 1991 ثم الجزء الأخر من الصورة والذي يظهر نفس الجندي ولكنه بعد مرور 27 عام في المملكة أثناء مشاركته في حرب عاصفة الحزم.
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