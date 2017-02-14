في اعتراف صريح بالهزيمة، نشر سكرتير الرئيس اليمني المخلوع علي صالح، صورة للحوثيين أثناء انسحابهم من المخا المحررة، مؤكدًا انهيار جبهتهم تمامًا، وخسارة المعركة.
ووفقا لموقع عاجل قال نبيل الصوفي سكرتير صالح، في منشور له على صفحته بفيس بوك: “أصدقكم القول موجوعًا وحزينًا أن أي جهة لم تطلب تقرير عن كيفية انهيار الجبهة”.
وأضاف: “أرسلت لبعضهم جملة واحدة عن عشرات الرجال الذين رأيتهم ينسحبون من جنوبها، فرد لي بجملة واحدة: لا تصدق”.
ويأتي هذا الاعتراف بالهزيمة في المخا، في ظل زعم إعلام الانقلاب وقياداته بأن المخا لا تزال تحت سيطرتهم، وبأن القوات الحكومية لم تتمكن من تحريرها، في حين يقول مراقبون بأن رموز الانقلاب دأبوا على غرس الوهم في نفوس أتباعهم، حفاظًا على معنوياتهم القتالية من الانهيار.
وأعلن الجيش اليمني، أن قواته المسنودة بالتحالف العربي، طهرت المخا، بالكامل من الانقلابيين، وأن عناصر الميليشيات الانقلابية فرّت في اتجاه الطريق المؤدي إلى مدينتي الخوخة والحديدة، غرب اليمن.
وأكّد مصدر عسكري، أن الجيش تمكّن من تمشيط الأحياء السكنية في العروك والمغيني وسويس والحالي والجعدي والشاذلي والعمودي، بالإضافة الى بسط السيطرة الكاملة على ميناء عدن.
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