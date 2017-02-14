أكّدت الإدارة العامة للمرور، أن عدم وجود التأمين، أو الفحص الدوري على المركبة يعد مخالفة مرورية.
وقال الحساب الرسمي للمرور على “تويتر” في ردّه علي مغرِّدين، إن عدم وجود الفحص الدوري يعد مخالفة من الفئة الثالثة ونصها “عدم تقديم المركبة للفحص الفني الدوري” وقيمتها١٥٠ريالاً حداً أدنى و٣٠٠ حداً أعلى.
وقال الحساب في ردّه على سؤالٍ آخر بخصوص التأمين: نعم، توجد مخالفة على عدم وجود تأمين للمركبة.
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- المرور: عدم وجود التأمين أو الفحص الدوري على المركبة يعد مخالفة
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