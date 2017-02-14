تشهد محافظات منطقة الباحة منذ الليلة الماضية تقلبات جوية، حيث هطلت الأمطار وغطى الضباب الكثيف السماء، ما دفع مديرية الشؤون التعليمية وجامعة الباحة لإعلان تعليق الدراسة اليوم الثلاثاء.
وأظهرت صور ومقاطع نشرها مواطنون من الباحة على وسائل التواصل الاجتماعي تلبد السماء بالضباب الكثيف، ما تسبب في انعدام الرؤية بشكل شبه كامل وتعطل الحركة المرورية.
من جانبها، أعلنت مديرية الشؤون التعليمية بالباحة صباح اليوم تعليق الدراسة في محافظات المندق وبالجرشي والقرى وقطاع الوسط..بحسب مزمز
فيما أعلنت جامعة الباحة تعليق الدراسة في المدينة الجامعية، وكلية التربية، وكلية الهندسة، والمجمع الأكاديمي ببهر وشهبة، إضافة إلى كلية العلوم والآداب في المندق وبالجرشي، على أن تستمر الدراسة في كلية العلوم والآداب بالمخواة وقلوة.
يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد أوضحت أنها تتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تسبقها رياح سطحية نشطة ومثيرة للغبار والأتربة على عدد من مناطق المملكة، منها مرتفعات منطقة الباحة بدءاً من اليوم الثلاثاء حتى الجمعة المقبل.