وجهت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية جميع إداراتها وفروعها بإرفاق تقاويم الأداء الوظيفي في محاضر الترقيات، محملة مديرة الفرع أو الإدارة المسؤولية كاملة عن استبعاد أي موظف من محاضر الترقيات بسبب عدم وجود تقويم الأداء، وذلك بعد 5 أشهر من توجيه وزارة الخدمة المدنية كل الوزارات والجهات الحكومية بالعمل بلائحة إدارة الأداء الوظيفي الجديدة.
ووفقا لـ «مكة» فإن الذي دعا الوزارة لتنبيه إداراتها وفروع وزارتها ما لاحظته الجهات المختصة بالوزارة من عدم رفع تقاويم الأداء من قبل بعض الفروع والإدارات، رغم التوجيه السابق بشأن سرعة إعداد ورفع تقاويم الأداء الوظيفي لجميع منسوبي الوزارة.
وأبانت أن الوزارة أكدت على كل أفرعها وإداراتها بسرعة إعداد ورفع تقاويم الأداء الوظيفي لجميع منسوبي الوزارة للعام الهجري 1437، وذلك نظرا لقرب إعداد محاضر الترقيات المقبلة مطلع رمضان من العام الهجري الحالي.
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