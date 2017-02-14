احتجت الكاتبة السعودية “هيلة المشوح” على إجبار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للمحلات التجارية لإغلاق أبوابها أمام الزبائن، وقت الصلاة.
وقالت المشوح في مقال لها منشور بـ “عكاظ”، اليوم الثلاثاء،: “بمجرد دخول وقت الأذان بربع ساعة يتم إغلاق جميع المتاجر والصيدليات والبنوك ومحطات البنزين ويتوقف العمل في المؤسسات الحكومية والأهلية”.
وأشارت إلى الصورة التي تكون عليها شكل المولات التجارية وقت الصلاة، موضحة: “تعم الفوضى في المولات التجارية، من افتراش للممرات وتكدس المتسوقين بانتظار انتهاء وقت الصلاة”، مؤكدة أن المحلات تغلق قبل الوقت بشكل مستفز.
ولفتت إلى إخراج أصحاب المحلات لـ “المتسوقين” عنوة وقت الصلاة، ولكنها التمست لهم العذر بقولها: “لا ألومهم فالهيئة لهم بالمرصاد، عندما يتأخرون في الإغلاق”.
ورأت أن غلق المحلات وقت الصلاة لا داعي له، خاصة وأن أغلب المحلات في المولات على وجه الخصوص تبيع بها نساء والمتسوقات نساء، مستنكرة بقولها: “فلم الإغلاق بالله عليكم؟”.
وتابعت: “يندرج أيضا على البنوك بفروعها النسائية، حيث تبقى النساء خارج البنك في البرد أو الحر والشمس لحين يسلم الإمام الذي لا دخل للنساء به”، متساءلة: “أليس هذا هدراً للوقت وفوضى وتسيباً أكثر منه تطبيق للشريعة وفريضة الصلاة التي يمكن أن نطبقها في أي مكان وفي أي وقت كصلاة العشاء مثلاً؟”.
- كشف تفاصيل جديدة بحساب المواطن تتعلق باستفادة المقيمين بالخارج من البرنامج
- المرور: عدم وجود التأمين أو الفحص الدوري على المركبة يعد مخالفة
- فيديو وصور: الضباب الكثيف يغطي سماء الباحة.. وتعليق الدراسة بالمدارس والكليات
- العمل تضع شرطاً لترقية الموظف.. تعرف عليه!
- كشف الحقيقة حول إعفاء مواطني المملكة من تأشيرة الدخول لأمريكا!
- إنفوجرافيك: تعرف على تواريخ ميلاد وتعيين أئمة المسجد الحرام العشرة
- العصيمي يوضح تصريح وزير التعليم حول أعداد المعلمين
- الجهني: حالة ممطرة قادمة على مناطق عدة ذروتها بعد 36 ساعة
- بعد احتجاز 4 مواطنات في مطار القاهرة.. القنصلية السعودية توجه إرشادات لـ السعوديين عند مغادرة مصر
- إجمالي المسجلين في حساب المواطن يتجاوز 9.5 مليون