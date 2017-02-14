كشفت والدة المواطن، الذي حاول إضرام النار في نفسه بجوار الكعبة المشرفة قبل أسبوع، أن ابنها يعاني اعتلالات نفسية ولديه ملف في مستشفى الصحة النفسية بشهار الطائف، مضيفةً أنه في خلاف مع أقاربه بسبب استيلائهم على منازل وممتلكات والده بعد وفاته.
وقالت المواطنة “أم محمد” إن ابنها يبلغ من العمر 36 عاماً، وأقدم على فعلته تحت تأثير المرض الذي تفاقم بسبب خلافه مع أقاربه، إذ إنه سبق وأن حاول قبل عامين إحراق نفسه أمام المحكمة العامة، احتجاجاً على استيلاء الأقارب على ممتلكاتهم..بحسب مزمز
وأوضحت أن أقاربهم استولوا على ممتلكات زوجها في أحياء الشبيكة وجرول وجبل المدافع بمكة المكرمة، بعدما أخرجوا صك حصر ورثة دون حضورهم أو توكيلهم.
وأضافت أنها في بادئ الأمر وقفت ضد ابنها الأكبر وساعدت على سجنه؛ خوفاً من تهوره وقيامه بالاعتداء على أقاربه، مؤكدةً أنه كان يمكن ألا يصل إلى ما وصل إليه لولا الظلم الذي تعرض له.
وأبانت أن الأسرة تعيش على الضمان الاجتماعي وبعض مساعدات الجمعيات الخيرية، وأنها تعاني التليف الكبدي، وكانت في رحلة علاج خارج المملكة وعادت مؤخراً بعد أن علمت ما حصل لابنها كي تكون بجانبه.
واختتمت تصريحاتها بالإشارة إلى أنها سلّمت الأوراق الحقوقية والتقارير الطبية كافة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتضمينها إلى ملف القضية قبل إحالتها إلى المحكمة، مؤملة أن يتضمن ملف التحقيق الحيثيات والتفاصيل المذكورة كافة.
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