أقرت محكمة الاستئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في الرياض بسجن عدد من الموظفين في الخطوط السعودية، مدة 10 سنوات، بعد ثبوت تورطهم في جريمة تزوير أكثر من 2000 تذكرة سفر وبطاقات مراقبة للمخزون.
وأدين المتهمون في جريمة تزوير التذاكر وبيعها للمستفيدين بتخفيض 45 % عن القيمة المقررة بالخطوط.
وقام المتهمون بالاستيلاء على هذه المبالغ دون إدخال أي مبالغ تخصها في خزينة الخطوط السعودية، وفقًا لـ “عكاظ”.
وأكد مصدر قضائي على تورط المتهمون في عدد من جرائم تزوير محررات رسمية، والمتمثلة في إصدار تذاكر سفر “يصل عددها إلى 2419 تذكرة” وإعادة إصدار تذاكر مبينة على قسائم تبادل منسوبة لجهة حكومية أو على أرقام تذاكر وهمية أو أقل من قيمتها وتضمينها الحساب الخاص لتلك الجهة لدى الخطوط السعودية.
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