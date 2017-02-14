قال مصدر مقرب من إدارة نادي الهلال أن الإدارة بصدد تفجير مفاجأة من العيار الثقيل خلال الأيام القادمة حيث أن الإدارة برئاسة الأمير نواف بن سعد ستعقد صفقة كبيرة سيكون لها ردة فعل كبيرة في الكيان الرياضي السعودي بأكمله طبقا لما ورد على لسان المصدر المقرب من النادي الأزرق.
وأضاف المصدر المقرب من الإدارة الهلالية بحسب ما نقله موقع” يورو سبورت” أن احد اللاعبين الدوليين الكبار والأساسي في المنتخب الوطني ولاعب صاحب إمكانيات فنية كبيرة ويلعب لأحد أندية الكبار بدوري جميل للمحترفين قام بالاتصال بأحد أعضاء الشرف وعضو مجلس إدارة نادي الهلال مبديا رغبته الأكيدة للانضمام والانتقال للموج الأزرق .
وأكد المصدر المقرب من إدارة الهلال أن الصفقة لو تمت ستكون حديث الشارع الرياضي السعودي لعدة أشهر قادمة . كما برر المصدر المقرب للإدارة أن اللاعب طلب الانضمام لصفوف النادي الأزرق بعد مشاكل مادية ومشكلات يعاني منها ناديه الحالي .كما أبدت الإدارة الهلالية موافقتها لضم اللاعب بشرط أن ينهي اللاعب ارتباطه بناديه الحالي بطريقته الخاصة قبل أن يشرع الهلال في التعاقد معه.وجدير بالذكر ان الإدارة الهلالية أعلنت منذ أيام عن تعاقدها مع نم نادي النصر عوض خميس لمدة 3 سنوات بعد أن دخل في الفترة الحرة التي يسمح له فيها بالتعاقد .
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