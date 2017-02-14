اجتاح إعصار قوي مدينة نيو أورليانز والمناطق المحيطة بها في ولاية لويزيانا الأمريكية الأسبوع الماضي، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا على الأقل وأضرار جسيمة بالمنازل والمباني، بحسب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية.
وقال الموقع الإلكتروني للهيئة إن العاصفة اجتاحت نيو أورليانز في حوالي الساعة الثانية ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بحسب “سكاي نيوز عربية”.
وأضاف أن تقارير وردت عن تدمير عدد من المباني والمنازل في المدينة وفي ضاحية باتون روج.
وذكرت صحيفة “تايمز بيكايون” أن 11 شخصا على الأقل أصيبوا بسبب الإعصار.
وأظهرت صور ولقطات مصورة بالفيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العاصفة وهي تجتاح الطرق الرئيسية والشوارع وتسقط الأشجار وخطوط الكهرباء وتحطم منازل. ودعت هيئة الأرصاد السكان إلى البقاء في الملاجئ لتجنب الحطام المتطاير وتجنب المناطق التي ضربها الإعصار.