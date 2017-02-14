كشفت إدارة الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، اليوم الاثنين، على حسابها الرسمي عبر “تويتر” عن تواريخ ميلاد وتعيين أئمة المسجد الحرام العشرة.
ونشرت الرئاسة قائمة بعنوان “أئمة المسجد الحرام.. مدارج الولادة ومعارج الريادة”، وجاء في مقدمتها، الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد، والذي ولد في عام 1369هـ، وتم تعيينه في 1404هـ، والشيخ عبدالرحمن السديس المولود في 1382هـ وعُين كذلك في العام 1404هـ.
كما تضمنت القائمة الشيخ سعود الشريم، والشيخ أسامة خياط، والشيخ صالح آل طالب، والشيخ عبدالله الجهني، والشيخ ماهر المعيقلي، والشيخ الدكتور فيصل غزاوي، والشيخ الدكتور خالد الغامدي، وأخيرا الشيخ بندر بليلة.