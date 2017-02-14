أكد الناطق باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي،الاثنين، اتخاذ الوزارة بعض الإجراءات الخاصة بهيكلة القوى البشرية، وذلك على خلفية تصريح وزير التعليم بوجود فائض في أعداد المعلمين بالمملكة.
وأشار العصيمي إلى أن تلك الإجراءات تؤكد عدم وجود عجز حقيقي، وإنما العجز الظاهر ناتج عن توزيع الوظائف حيث تشير كافة الدراسات التي أعدتها الوزارة إلى وجود فائض في بعض التخصصات في عدد من المناطق والمحافظات.
وأوضح أن نسبة عدد الطلاب إلى المعلمين في المملكة، تعد من أقل المعدلات العالمية، ما يتطلب مراجعة ا لمعادلة، وتصحيحها مع مرور الوقت، مشيرًا إلى أن الوزارة ستنشر إحصاءات توضح ذلك خلال اليومين القادمين.
يذكر أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أكد أمام ملتقى عمداء كليات التربية السابع بجامعة شقراء، أن المنظومة التعليمية يوجد بها فائض من المعلمين والمعلمات، وأنه يجب ترشيد أعداد المقبولين في كليات التربية والدبلوم التربوي، حتى يتسنى التعامل مع أعداد قليلة مؤهلة، وقادرة على أداء الواجب، وذلك وفقا لما ذكرت “اخبار 24”.
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