بعد احتجاز 4 مواطنات في مطار القاهرة.. القنصلية السعودية توجه إرشادات لـ السعوديين عند مغادرة مصر

المحتوى السابق المحتوى التالي اتفق معها عضو هيئة على إحضار امرأتين لإحياء سهرة مقابل ألفين ريال.. كمين يطيح بسعوديتين وسائقهن بجدة!