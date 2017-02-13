تمكنت الجهات الأمنية بجدة من ضبط مواطنتين سعوديتين وسائق من جنسية أسيوية، سهلوا لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية مرتفعة.
وكان قد ورد بلاغ حول نشاطهم إلى هيئة الأمر بالمعروف، وتم التحقق من نشاطهم المشبوه عن طريق وضع كمين لهم، وذلك بعد اتصال أحد أفراد الهيئة بواحدة من المتهمتين المسؤولة عن تنسيق هذه السهرات وجمع النساء.
واتفق معها عضو هيئة الأمر بالمعروف على إحضار امرأتين من طرفها، فأبدت استعدادها مقابل 2000 ريال لكل واحدة منهما.
واتفقت المتهمة مع عضو الهيئة على دفع مبالغ أخرى، وكذلك 200 ريال لسائق خاص يقوم بإحضارهما إلى الموقع.
وقضت المحكمة الجزائية بجدة عليهم بعدة أحكام بعد ثبوت تورطهم في ممارسة الرذيلة وابتزاز الرجال، وفقًا لـ “الوطن”.
وأصدرت المحكمة حكمًا بسجن السائق لمدة شهرين وجلده 39 جلدة، وذلك بعد ثبوت تورطه مع العصابة ومشاركته في التنسيق معهم وإيصال المواطنتين لمواقع السهرات الماجنة.
وحكمت المحكمة على المتهمة الأولى بالسجن لمدة عام وجلدها 400 جلدة مفرقة على 8 دفعات، والحكم على المتهمة الثانية بالسجن 9 أشهر وجلدها 200 جلدة مفرقة على أربع دفعات.
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