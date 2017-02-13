أعلنت شرطة منطقة الرياض الإطاحة بأكثر من 11 ألف مطلوب على ذمة قضايا جنائية، في محافظة الخرج منذ بداية العام الحالي 1438.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إن قوة المهمات والواجبات الخاصة قامت بعدة حملات أمنية في محافظة الخرج خلال هذا العام، أسفرت عن ضبط 11.3 ألف شخص منهم 4104 سعوديين و7232 وافداً من جنسيات مختلفة، مطلوبين على ذمة عدد من القضايا الجنائية والحقوقيه لعدد من مراكز الشرط على مستوى المملكة أو مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل..بحسب مزمز
وأوضح أنه جرى تسليم الموقوفين لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم.
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