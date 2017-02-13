تعتزم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، تقليص مدد رحلات قطارات الركاب اليومية بين محطاتها الرئيسة الثلاث اعتباراً من يوم الخميس الموافق ٢٣ فبراير، إن شاء الله؛ ذلك ضمن جهودها المستمرة لتطوير خدماتها في نقل الركاب.
وأوضحت الخطوط الحديدية، أن إجمالي مدة الرحلة بين الرياض والدمام مروراً ببقيق والهفوف سيصبح (٢١٥) دقيقة مقارنة بنحو (٢٥٠) دقيقة حالياً بتقليص قدره (٣٥) دقيقة؛ وستكون مدة الرحلة المباشرة بين الرياض والدمام (٢٠٠) دقيقة مقارنة بنحو (٢٢٠) دقيقة حالياً بتقليص قدره (٢٠) دقيقة.
يأتي هذا التقليص في مدد جميع رحلات قطارات الركاب نتيجة زيادة سرعة القطارات بعد أن أجرت الخطوط الحديدية الاختبارات الفنية وحقّقت متطلبات السلامة اللازمة الأمر الذي مكّنها من الحصول على موافقة هيئة النقل العام بصفتها الجهة المنظمة لقطاع النقل..بحسب مزمز
يُذكر أن الخطوط الحديدية كانت قد بدأت مبادرتها الأولى بتقليص مدة الرحلة في الأول من يونيو من عام ٢٠١٦م؛ حيث بدأت بتقليص مدة الرحلة المباشرة بين الرياض والدمام إلى (٢٢٠) دقيقة بدلاً من (٢٦٠) دقيقة آنذاك.
وبذلك يصبح إجمالي مدد تقليص رحلة قطار الركاب المباشرة بين الرياض والدمام منذ بداية هذه المبادرة قبل نحو تسعة أشهر حتى الآن أكثر (٦٠) دقيقة؛ الأمر الذي لاقى استحساناً كبيراً من عملاء الخطوط الحديدية.
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