هددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المنشآت التي تشغل عمالتها في الأجواء المناخية الباردة، بغرامة 3 آلاف ريال عن كل حالة.
وأكد خالد أبا الخيل المتحدث باسم الوزارة أن تشغيل العامل في أي ظروف مناخية صعبة دون أخذ الاحتياطات اللازمة، يعد مخالفة يعاقب عليها القانون بغرامة 3 آلاف ريال، تتعدد بتعدد العمال، حسب ما نقلته عنه صحيفة “مكة”، الاثنين (13 فبراير 2017).
وأشار أبا الخيل إلى أن المقصود بالاحتياطات اللازمة هو كل ما يحمي العامل من الظروف المناخية السيئة، ويوفر شروط العمل المناسبة التي تكفل سلامته.
ويصل عدد العاملين الأجانب على أراضي المملكة إلى 8 ملايين و950 ألفًا، يضاف عليهم 720 ألفًا من العمالة المنزلية، بإجمالي 9 ملايين و670 ألف عامل أجنبي.
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